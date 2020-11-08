«Хотела оказаться на море»: Яна Чурикова исполнила свою мечту в день рождения

6 ноября российской телеведущей Яне Чуриковой исполнилось 42 года. Свой день рождения звезда решила отметить экстремально: знаменитость отправилась на Баренцево море.

В своем Instagram Чурикова рассказала, что справить праздник на море она мечтала давно.

«Ловите отчет со дня рождения крейзи рашен дайвера! Очень хотела на день рождения оказаться на море. Мечта сбылась. Я на море! На Баренцевом», — подписала свою публикацию журналистка.



Телеведущая под постом рассказала, из чего состояла праздничная программа. Сначала продюсер занялась дайвингом. Чурикова подчеркнула, что погружалась в самой северной точке! Именинница поделилась своим переосмыслением того, как стоит относится к теплому и холодному морям:

«Теплые моря, как и южная природа, легко влюбляют в себя. Когда ты юн, ты ищешь простых удовольствий. Но с внутренней зрелостью приходят и другие ценности. И вот суровая красота и потрясающе изобилие здешнего подводного мира переворачивают представление о том, что такое дайвинг на Кольском».

Вторую часть публикации ведущая посвятила гастрономическим удовольствиям. Знаменитость угостилась свежим морским уловом:

«Парни ловили ежей и гребешков. Я не ловец, спасибо, что угостили. Степень свежести этих морепродуктов — сами понимаете».

В комментариях подписчики поздравили Яну и разделили ее восторг от приключений: