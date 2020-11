«Хотела оказаться на море»: Яна Чурикова исполнила свою мечту в день рождения

View this post on Instagram

🌊 Ловите отчёт с дня рождения крейзи рашен дайвера))) ( в карусели ⬅️⬅️))) ⠀ 💦 Очень хотела на ДР оказаться на море. Мечта сбылась. ⠀ 💪🏻💪🏻Я на море! На Баренцевом 💪🏻💪🏻 ⠀ Ч͟а͟с͟т͟ь͟ 1͟.͟ Д͟а͟й͟в͟и͟н͟г͟ ⠀ 🧊 Да, вы все правильно помните, это часть Северного Ледовитого океана ) ⠀ 🥵 Тёплые моря, как и южная природа, легко влюбляют в себя. Когда ты юн, ты ищешь простых удовольствий. ⠀ 🙏🏻Но с внутренней зрелостью приходят и другие ценности. И вот суровая красота и потрясающе изобилие здешнего подводного мира переворачивают представление о том, что такое дайвинг на Кольском. ⠀ 💪🏻И это я ещё без баллона, на задержке. Толстенный неопрен. 14 кг грузов. ⠀ 🥶А что, это самая северная точка, где я погружалась. ⠀ ❄️ Суровый заполярный фридайвинг. ⠀ Ч͟а͟с͟т͟ь͟ 2͟.͟ Г͟а͟с͟т͟р͟о͟т͟у͟р͟ ⠀ 🥽 Да, прямо на нырялке. ⠀ 🐚Парни ловили ежей и гребешков. Я не ловец, спасибо, что угостили) Степень свежести этих морепродуктов - сами понимаете. ⠀ ✌🏼Fair play. Сколько наловили, столько и съели 🙏🏻 ⠀ 🥂 Спасибо за лайфхак кому -то из почтенных участников конкурса #открываемроссию, хорошее вино к такой царской закуске нужно привезти с собой🙏🏻 ⠀ 🤭 А тем, кто скучает по Ницце и Каннам с их морепродуктовыми кафе на Променад дез Англе и Круазетт, мне даже и сказать-то нечего) ⠀ 🤟🏼Реальные пацаны - го в @tundra_house Которым отдельный респект за состояние снаряжения и организацию погружений. ⠀ 🙏🏻Летом, даст Бог, вернусь понырять с баллоном. #тундра #дайвинг #отдыхаемвроссии