Когда вся в маму: Нюша сделала селфи с подросшей дочкой в белых толстовках

Нюша уже три года живет в браке с Игорем Сивовым. Первое время о своем возлюбленном певица ничего не рассказывала, а потом стала появляться с ним на различных мероприятиях. Ее избранником оказался главный советник президента Международной федерации студенческого спорта. Девушка лишь недавно призналась, что он был женат, когда у них завязались отношения. Ради артистки Игорь оставил жену и сыновей, но поддерживает теплое общение с наследниками.

А спустя год после свадьбы Нюша подарила возлюбленному дочку Симбу. Недавно они отпраздновали двухлетие малышки. Вместо домашнего праздника, родители сводили маленькую именинницу в ресторан, где она смогла приготовить сладости с братьями. Поклонники раньше гадали, на кого больше похожа малышка. Но накануне певица развеяла их сомнения. Она опубликовала трогательное селфи с наследницей.

В кадре Нюша предстала в белоснежной толстовке. Нюдовый макияж и собранные в хвост волосы дополнили ее образ. Певица улыбалась, прижимаясь к дочки. Симба тоже была в белой толстовке, а также розовой спортивной куртке. Она задумчиво смотрела в камеру.

Поклонники были очарованы снимком. Многие поразились тому, как девочка похожа на маму. «Две красотки, Симба вся в маму», «Малыш в семье — это такая большая радость», «Ух какие вы милашки!», «Такие сладкие», «Такие хорошенькие!», «Она так похожа, и губы, и щеки», «Вся в маму, даже взгляд узкий, как у нее», «Симба хитручая», «Прелестные девочки», — прокомментировали пост подписчики.