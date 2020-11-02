«Ты моя зайка»: Нюша запечатлела подросшую дочку в белом платье с рюшами за ужином

Нюша долгое время была кумиром молодежи. Несколько лет назад она вышла замуж за Игоря Сивова, а вскоре после этого подарила ему дочку Симбу. Девушка никогда не скрывала, что мечтала о большой семье. В одночасье ее желание исполнилось, так как у избранника певицы есть двое сыновей от первого брака. Мальчики подружились с артисткой и теперь часто гостят у нее дома, а также играют с младшей сестрой.

Недавно Нюша отдохнула в Майами. Даже после родов она не перестает путешествовать. Наследницу влюбленные почти всегда берут с собой. Девочка растет очень смышленой. Она любит подражать маме, танцует и самостоятельно ест. Недавно артистка брала кроху с собой на репетицию. Симба зажигательно двигалась на сцене, едва не затмевая маму. А теперь малышка побывала в ресторане со своими родителями.

За ужином дочка Нюши предстала в белом платье с рюшами. Она ела суп необычными приборами, а палочками. При этом у нее ловко получалось поддевать лапшу и мясо.

«Мы сами не понимаем, как она это делает», — отметили родители.

Позже Симба сидела за столом уже в другом, более лаконичном белом платье. Когда она услышала ритмичную музыку, то стала танцевать прямо на стуле. «Ты моя зайка. Молодец», — стала хвалить девочку мама. Поклонники отмечают, что кроха очень похожа на свою родительницу. Многие пророчат ей артистическое будущее.