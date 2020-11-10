«Хочется прыгнуть в одежде в реку»: Юлия Куварзина призналась в странных желаниях

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина заговорила о странных фантазиях. Актриса дала понять, что дождливая московская погода вгоняет ее в хандру. Пытаясь создать себе и своей дочери Лизе настроение, Юлия Куварзина погружается в мир фантазий. Актриса призналась, что не против похулиганить или побаловаться.

«Прыгнуть в одежде в реку или залезть на дерево, так чтобы самой не слезть!» — поделилась Юлия Куварзина фантазиями со своей аудиторией в Instagram.

Чтобы хоть как-то развеселить и приподнять настроение фанатам, звезда сериала разместила в микроблоге архивное фото, на котором запечатлена со своей дочкой. На снимке актриса позирует в жакете лимонного цвета, глядя на который хочется зажмуриться. Наследнице, видимо, из хулиганских побуждений, Куварзина «пристроила» на голову листочек с дерева.

«Нашла только летние фотографии в желтом пиджаке и с листиком, ловко пристроенном дочке на голову, по-моему, ей самой, кстати!» — пытается развеселить актриса себя и своих поклонников.