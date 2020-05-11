«Однажды ко мне в раздевалку влез мужик…»: Юлия Куварзина о новом сезоне «Ворониных», съемках с Киркоровым и карантинных буднях

12 мая на телеканал СТС вновь вернутся герои знаменитого комедийного сериала «Воронины». Ситком отмечает десятилетний юбилей.

Сериал полюбился телезрителям настолько, что они действительно начали идентифицировать актеров, играющих в нем, с их экранными персонажами.

Доходило до того, что зрители буквально преследовали любимых артистом в самых неожиданных местах. С таким разгоряченным фанатом столкнулась актриса Юлия Куварзина, сыгравшая в ситкоме подругу Веры Ворониной Настю.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Юлия также рассказала об отношении к своей героине, забытых драгоценностях и секретах популярности ситкома.

— Юлия, в 2017 году сериал «Воронины» вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый долгоиграющий адаптированный сериал. А у вас есть какой-то личный рекорд, связанный с этим телепроектом?

— По самому большому количеству смеха. Я больше нигде так не смеялась, как на съемках «Ворониных». У нас невозможно смешной коллектив. И мальчишки (Егор (Георгий Дронов), Стас (Станислав Дужников), ну и, конечно, Борис Владимирович Клюев — это просто какое-то исчадие смеха.

Самый смешной момент связан с Анной Васильевной (актрисой Анной Фроловцевой, сыгравшей в сериале Галину Ивановну Воронину — Авт.) и Борисом Клюевым (Николаем Ворониным).

Буквально в первый же съемочный день и во время репетиции сцены Клюев так шутил над Анной Васильевной, что в какой-то момент я забыла, что это съемки и подумала, что присутствую на программе «Розыгрыш». Это была блистательная импровизация на каждую реплику и поворот головы.

Поскольку из-за смеха я реально не могла досняться, мне три раза делали новый грим. Вся группа так хохотала, что съемки остановили.

И в итоге меня сняли издалека, потому что сделать крупный план в этих условиях было совершенно невозможно. Это единственная в жизни смеховая истерика, которая привела меня к срыву сцены. Вот так я и сорвала съемку.

— Как известно, сериал снимался в павильонах одной студии. Наверное, за эти годы накопилось немало реквизита. Оставили ли вы себе на память какой-нибудь предмет, связанный с этим фильмом?

— Когда мы в очередной раз заканчивали, и все думали, что это все, я за условные деньги выкупила у костюмеров коралловую хлопковую удобную пижаму.

Но самое смешное, что с началом следующих съемок мне пришлось ее вернуть. А в последние съемочные дни я забыла отдать кольца: одно обручальное, а другое с бриллиантом.

«Нашими печеньками можно было забивать гвозди»

— Я читала, что в первых сезонах сериала использовалась бутафорская еда. А потом на кухне появилась настоящая. И актеры даже протестовали, что могут поправиться из-за постоянных застолий. А как к этому относились вы сами?

— У нас всегда была настоящая еда. Только какую-то часть съестных припасов можно было есть, а какую-то – нет. Я не могу вам сказать точно, красили ли еду, которую нельзя есть, лаком, чтобы она смотрелась естественней.

Зато иногда в нашем «рационе» присутствовали печеньки, которым по пять-шесть месяцев. Ими можно было забивать гвозди. Но в кадре они смотрелись очень красиво.

— За 10 лет в сериале «Воронины» снялись многие звезды: Глюк OZа, Николай Валуев, Андрей Малахов, Вячеслав Фетисов и многие другие. Кто из них вам больше всего запомнился?

— Запомнился Николай Басков, который пришел на площадку с выученным текстом и вел себя, как профессиональный артист.

Филипп Киркоров тоже очень исполнительный. Много смешил нас. Помню, когда мы делали очень много одинаковых дублей, певец говорил: «Боже, ну сколько можно. Мы же это уже сняли». А мы же объясняли: «Да, но это другой кадр, другой план». Но в итоге Филипп Бедросович выдержал всю смену.

Вообще, все те камео, которые снимались в нашем сериале, относились к нам с большим уважением и очень по-доброму. Были внимательны, старались, и к звездам не возникало никаких нареканий. И это очень профессиональный подход с их стороны.

«Мы расписывались на паспортах»

— Сериал ведь снимался не только в Москве, но и выезжал в другие регионы России. Как вас встречали люди?

— Однажды мы всей группой поехали в Сочи. Когда ты находишься где-то на выезде, люди не стесняются и подходят к тебе. Иногда, конечно, это тормозит съемочный процесс, потому что нам нужно успеть снять, пока не зашло солнце, не полил дождь, не задул ветер.

А очередям из желающих сфотографироваться и подойти нет конца. Конечно, хотелось уделить этим людям внимание, но не позволяли условия. Но вот вечером это было сделать гораздо легче.

Мы жили в дорогом отеле в Сочи, и к нам подходило очень много людей в нерабочее время. Мы расписывались на фотографиях, на бумажках, салфетках, иногда даже на паспортах.

Люди очень тепло реагировали на наше появление. У поклонников сериала действительно возникало ощущение, что мы живем вместе. И тогда они спрашивали: «А с кем это Костя разговаривает? С женой? Как с женой? Кати же нет». Вот такая у людей реакция. «Вы идеальная семья – практически такая же, как и мы», — говорили они.

— За что вы любите и не любите свою героиню Настю?

— Не люблю за то, что она немногословна. Но Настя очень добродушная, ни с кем не ссорится, не скандалит, практически ни с кем не выясняет отношения, старается всегда быть деликатной. И я люблю ее за это же.

А еще Настя всегда очень дружелюбная, миролюбивая, семейная. Она всех принимает, прощает, любит, терпит. Это типичные женские качества, которых мне очень не хватает. Я более категоричная и резкая. А она вот такая вот настоящая женщина.

Думаю, что ее поведение в определенных случаях позволило мне быть более легкой. В каких-то ситуациях я использую ее характер и манеру вести себя и бываю более мягкой и уступчивой.

— Насколько сложно сохранять интерес к сериалу, в котором снимаешься на протяжении десяти лет?

— К хорошему проекту – несложно. И на самом деле нам очень повезло. Николай Петрович и мамочка создают узнаваемые народные характеры. Конечно, они карикатурны. Но, в общем, это одна большая семья.

А каждый в отдельности – это, конечно, целый мир с противоречиями. Это очень ценно для зрителей, поскольку в героях нашего фильма они узнают себя и своих родственников. Сериал легкий и добрый, и он не надоедает. Иногда к нам подходят люди со словами: «Вы сделали мое детство. Я с интересом смотрю «Ворониных». Нас смотрят очень много детей. Он веселый – как мультик, хотя, конечно, там есть какие-то свои взрослые проблемы, иногда бывают и эротические моменты.

Но все это подано так по-семейному, доброжелательно и дружелюбно, что родители не запрещают детям смотреть эту кинокартину. Ведь фильм пропагандирует семейные ценности. Это такая семейка Адамс.

— Чем занимаетесь в период самоизоляции?

— Во время карантина мы с дочкой Лизой приехали на дачу. Когда вы позвонили, я стояла на стуле и оттирала грязные шкафы с тряпкой, с содой, с щеткой. Сейчас вот отдыхаю, разговаривая с вами. В театре на Таганке, где я играю, отменены все спектакли. И я не начала сниматься в проекте, в котором должна была сниматься.

«Я сказала дочери: «Переходим в режим экономии»

— Как сильно по вашему финансовому состоянию ударил нынешний кризис?

— Очень сильно. Я делала ремонт в Москве. А поскольку у меня не было никаких накоплений, я даже не успела его завершить. Конечно, основная часть ремонта сделана, но остались двери и балкон в моей комнате.

Я работаю в театре. У меня идет постоянная зарплата – небольшая, конечно, благодаря чему мы не голодаем. Но я сказала дочери: «Все, Лиза, переходим в режим экономии».

Недавно вспомнила, что в «Пятерочке» в Москве очень дешевые губки для посуды. На даче за городом они стоят около 200 рублей, а в Москве можно приобрести губки чуть похуже по 15. Теперь буду задумываться и о накопительной карте магазина.

Я понимаю, что самая плачевная ситуация у тех людей, которые живут в съемных квартирах, платят ипотеку, и сейчас они лишились работы. А ведь они ответственны за маленьких детей и пожилых родителей. Вот они-то и бьются головой о стену.

Пока мы жили в Москве, я покупала соседкам лекарства. Мы общались друг с другом, образовался такой теплый микроклимат. Теперь у меня за них очень болит душа.

А вообще, на даче я стараюсь ни о чем не думать. Сажусь на солнышко, на пенек и просто сижу, смотрю на деревья, на кусты, на облака. Теперь ты не видишь перед собой бесконечные стены.

Из-за ремонта в Москве у меня не было даже особой возможности выходить на балкон, поскольку он заставлен вещами. Да и там чувствуешь себя некомфортно, поскольку все риски минимизировать невозможно.

Невольно вспоминаешь, продезинфицировал ли все продукты, в какие карманы рассовала защитные перчатки, да и ты не можешь запретить людям в магазинах дышать на тебя. Но при этом понимаешь, что чему быть – того не миновать.

— Кстати, о магазинах. Наверняка, вас там узнают…

— Да, узнают, но ничего такого страшного не происходит. С меня никто не срывает одежду, не лезет целоваться. Люди проявляют доброжелательность, могут сказать что-то приятное: «А в жизни вы моложе», «Ой, а как вы похудели». Может быть, это связано с тем, что меня ассоциируют с героиней. А она очень дружелюбная и деликатная.

Я помню, как однажды во время гастролей по России пришла на завтрак в гостиницу. Народу было немного. А через несколько столов от меня сидела женщина. Она вроде бы не обращала на меня внимания. Но уходя, подошла ко мне и положила на стол бумажку.

Я открыла ее, а там было написано: «Здравствуйте, Юлия. Я вас обожаю. Вы очень приятная. Я люблю вашу героиню. Желаю вам добра и счастья, пусть все у вас будет хорошо. Постеснялась обратиться к вам лично». Для меня это какой-то удивительный случай.

Мне хотелось догнать и обнять эту замечательную женщину. Это такой невероятный пример деликатности и при этом момент уважения. Бывает, когда ты откусываешь бутерброд, или ковыряешь вилкой яичницу, к тебе подходят со словами: «Ой, а можно с вами сфотографироваться?» Я улыбаюсь и соглашаюсь. Не хочется, чтобы кто-то видел, что ты ешь, как ешь. Бывает и хуже, конечно.

Несколько лет назад ко мне в раздевалку на пляже влез мужик. Представьте, ты смываешь с себя песок, и видишь в кабинке мужчину, говорящего: «А можно сфоткаться?» Так он еще и пихает туда же свою жену. А у меня кривое лицо, я вся в песке…

Чтобы тебя не узнавали, ты надеваешь темные очки и панаму. Это другая сторона популярности.

— В своем Instagram вы писали, что, даже находясь на карантине, стараетесь принарядиться к каждому ужину… Какой стиль в одежде предпочитаете?

— Я большой шмоточник и шопоголик. Люблю одежду удобную, комфортную, лен, хлопок, натуральные ткани. Выискиваю это все на выставке народных ремесел.

Конечно, предпочитаю джинсы, футболки, мне хочется, чтобы было удобно. Я стараюсь подобрать одежду так, чтобы в ней можно было оплатить счета, заехать на работу, а вечером еще и поехать на день рождения подруги.

— Еще одна роль, сделавшая вас знаменитой, — это Танечка Пончева в сериале «Не родись красивой». Поддерживаете ли вы связь с другими артистами фильма?

— Мы много лет общаемся с Ирочкой Сиротинской, которая играла Шурочку, с Наташей Рыжих, игравшей бухгалтера. Недавно 2 мая у нее был день рождения. Общаемся, но меньше, конечно, с Анной Димовой, сыгравшей Амуру, с Нелли Уваровой, с Ольгой Ломоносовой, с Юлией Такшиной.

Но делимся информацией, у кого премьеры фильмов, спектаклей, приглашаем туда друг друга. Но и соответственно с режиссером Сашей Назаровым. Он муж Наташи Рыжих.

— Главной героине сериала «Не родись красивой» Кате Пушкаревой удается завоевать сердце своего начальника Андрея Жданова. Как вы думаете, может ли женщина действительно влюбить в себя выбранного мужчину? Что для этого нужно?

— Я думаю, что каждый поступает так, как он считает нужным. Все зависит от конкретной ситуации и человеческого опыта. Для кого-то неприемлемо делать то, что для других само собой разумеющееся. У каждого человека отдельный мир взаимоотношений.

У меня есть друзья, с которыми я дружу с юности. И с каждым из них я совершенно разная. С более сильным и уверенным в себе я одна, с более нежным, деликатным, стеснительным – другая. В таком случае я становлюсь сильнее, беру ответственность на себя.

Рядом с таким человеком я могу горы свернуть. Ему нужна моя сила и поддержка. Отношения людей выстраиваются относительно друг друга, это всегда движение навстречу. И на это, конечно, влияет много факторов. Надо делать так, как ты хочешь.

Если ты так сильно влюблен в человека и хочешь измениться ради него, то нужно меняться. Но не факт, что это поможет.

Ведь бывает, что любят толстых, бедных, некрасивых, а богатых и красивых – наоборот. Поэтому здесь нет единых рецептов. Жизнь богата на любые варианты и ситуации, истории.

Я когда влюблялась, то стремилась измениться. Но я бы, наверное, не смогла влюбиться в человека, который говорит мне: «Ты толстая. Ты мне не нравишься». Это я сама могу сказать про себя так, но не другой.

Когда я еще была полной, мой бывший муж, отец моей дочери, говорил, что мне идет эта полнота. Но если бы меня гнобили, я бы точно не стала меняться.

Другое дело, что когда я влюблюсь, то у меня возникает ощущение, что я могу горы свернуть. В этот момент ты хочешь накраситься, стать блондинкой, брюнеткой, отрастить или подстричь челку. И это все для того, чтобы ему понравиться. Желание меняться, обновляться, чтобы тебя носили на руках, делиться этой энергией очень сильное.

Вообще, сериал «Не родись красивой» — это такая великая сказка. Помните, как в фильме «Красотка» подруга Вивиан спрашивает ее: «Кто из твоих знакомых превратился в принцессу?» А Вивиан, немного замявшись, отвечает ей: «А сейчас вспомню – Золушка».

Наверное, бывают похожие истории, но не настолько. У каждого своя судьба, и каждый делает свой выбор.

— А вы считаете себя сильной женщиной?

— Наверное, в большей степени, я все-таки сильная. Могу постоять за себя, бороться в жизни с какими-то ситуациями, я не ведомый человек, который плывет по течению. Хотя у меня есть подруги гораздо сильнее меня.

Сильный человек – это тот, кто идет до конца, и не оборачивается, невзирая на факторы «неудобно», «некрасиво» и «что скажут люди».