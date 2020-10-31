«Мне это не нравится»: сын Рудковской и Плющенко пожаловался, что мама заставляет его сниматься

В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко двое детей. Старший, семилетний Саша, или Гном Гномыч, как родители его называют, сделав первые шаги, сразу же встал на коньки – мальчик идет по стопам своего прославленного отца.

Но его мама Яна Рудковская – настоящая звезда Instagram. И часто привлекает к съемкам контента всю семью. Сын – завсегдатай видеороликов с сюжетом, фотографий и других медиаактивностей продюсера. Но в программе «Сегодня вечером» у Максима Галкина Саша Плющенко признался, что все это ему не нравится:

«Да все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно, причем долго. Завтра еще надо снимать, а у меня выходной», — пожаловался Саша.

«Я тренироваться очень люблю», — объяснил, что больше по душе, Саша. Он занимается фигурным катанием по пять часов в сутки, шесть дней в неделю. И уже знает, каких успехов хочет: «Стать олимпийским чемпионом, обойти своего папу».

К слову, в сентябре у Саши Плющенко появился братик Арсений. Мальчик помогает родителям нянчиться с крохой и уже полюбил его.