Взгляд в будущее: эксперт по отношениям высказался о браке Меган Маркл и принца Гарри

Этот год для герцогов Сассекских стал весьма насыщенным. Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей, купили дом близ Санта-Барбары, заключили многомиллионный контракт с Netflix и рассчитались с долгами. Но недавно пошли слухи о том, что в их семье не все гладко. Якобы Маркл много времени проводит в соседнем ресторане, где с утра до ночи работает с ноутбуком, а Гарри в это время находится дома с маленьким Арчи.

Будущее их отношений предрек специалист в этой области Сами Вундер. Он отметил, что Меган и Гарри будет вместе и дальше. Они влюблены, счастливы, а впереди их ждут еще много проектов. Не исключил Вундер и расширение семьи. Слова эксперта приводит Express. К слову, недавно в СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская ждет второго ребенка, однако официально заявления по этому поводу не было.

Ранее сообщалось, что герцоги отправятся в Великобританию, чтобы встретить Рождество вместе с родными Гарри. Однако спустя время принц опроверг эту информацию. Новогодние праздники Меган, Гарри и их сын Арчи встретят в Монтесито.