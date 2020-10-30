СМИ: Меган Маркл беременна и скрывает свое положение

В мае прошлого года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями малыша, которого назвали Арчи. После того, как весной 2020-го семья переехала в США, у них изменилось многое — начиная от условий проживания и заканчивая новыми проектами. А теперь, похоже, изменится и состав семьи. Меган находится на шестом месяце беременности. Об этом написал американский журнал Star.

Герцоги Сассекские не хотят афишировать эту новость, чтобы не создавать ажиотаж в СМИ. А Меган тем временем выбирает просторную одежду, чтобы скрыть живот. По словам издания, Гарри собрался в Великобританию, потому что хочет сам сообщить Елизавете II эту важную новость. У королевы в скором времени появится еще одна правнучка.

Напомним, что на днях Меган попросила команду своих юристов перенести заседание суда по разбирательству с английским таблоидом на более поздний срок. Слушания должны были состояться в январе в Лондоне. Возможно, причина была как раз-таки в интересном положении герцогини.