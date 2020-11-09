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Беременная Топурия в терракотовом топе и джинсах-дудочках взошла на борт частного самолета

Певица, несмотря на интересное положение, позволила себе отдых в жарких странах.

Беременная Топурия в терракотовом топе и джинсах-дудочках взошла на борт частного самолета
Кети Топурия. Фото: www.instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия с некоторых пор перестала скрывать свою беременность и обнародовала в личном блоге фотографии с уже внушительным животиком. Певица ожидает ребенка от своего возлюбленного — бизнесмена Льва Деньгова.

Интересное положение никак не сказалось на активности артистки, которая снялась в этом состоянии в новом клипе и улетела в жаркий Дубай. Девушка на курорте загорала на пляже, баловала себя экзотическими коктейлями и морскими прогулками. Словом, испытала практически все радости, которые может подарить отпуск в южной стране.

Кети Топурия.
Кети Топурия.. Фото: www.instagram.com/keti_one_official/

Снимками из Эмиратов Кети щедро поделилась в личном блоге. Однако на последнем фото в Instagram Топурия предстает уже на борту частного самолета, возможно, что отпуск звезды закончился.

Из блога Топурии.
Из блога Топурии. www.instagram.com/keti_one_official/

Звезда взошла на борт лайнера в удобном свободном топе актуального терракотового оттенка, который, впрочем, не смог скрыть ее беременности. А также в джинсах-дудочках из классического денима в укороченном варианте. Артистка не забыла про аксессуары, примерив золотые браслеты и часы. В кадре звезда светится от счастья, весело беседуя с кем-то напротив.

«В жизни много всего было, но смеяться я не разлюбила», — подписала она снимок.

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