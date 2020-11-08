«С юбилеем»: Эмин Агаларов трогательно поздравил отца с праздником

Исполнитель Эмин Агаларов сообщил на личной странице в Instagram о юбилее отца. Бизнесмену исполнилось 65 лет.

Артист разместил в микроблоге совестную с родителем фотографию. Архивный снимок показал, каким был музыкант в детстве. Верхом на трехколесном велосипеде и с челкой маленький Эмин позировал с папой.

« С юбилеем, папа! Ты всегда был примером для подражания и гордости, и за 65 лет ничего не поменялось! Очень тебя люблю. Твой Эмин», — написал в поздравительном сообщении певец.

Поклонники знаменитости остались в восторге от такого поста и тоже присоединились к поздравлениям:

« Крепкого здоровья и всех благ уважаемому Аразу Искендеровичу! », « С юбилеем прекрасного человека », « С днем рождения, достойный отец, достойный сын своего народа», « С днем рождения! Долгих лет!», « Эмин, радуйте его успехами и внуками».

Напомним, что отец Агаларова является президентом и владельцем группы компаний Crocus Group. В 2020 году предприниматель занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Помимо Эмина, Араз Искандерович воспитал еще дочь Шейлу.