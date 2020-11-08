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«С юбилеем»: Эмин Агаларов трогательно поздравил отца с праздником

40-летний азербайджанский певец поблагодарил родителя за свое воспитание.

«С юбилеем»: Эмин Агаларов трогательно поздравил отца с праздником
Эмин Агаларов. Фото: Instagram.com/ eminofficial

Исполнитель Эмин Агаларов сообщил на личной странице в Instagram о юбилее отца. Бизнесмену исполнилось 65 лет.

Артист разместил в микроблоге совестную с родителем фотографию. Архивный снимок показал, каким был музыкант в детстве. Верхом на трехколесном велосипеде и с челкой маленький Эмин позировал с папой.

«С юбилеем, папа! Ты всегда был примером для подражания и гордости, и за 65 лет ничего не поменялось! Очень тебя люблю. Твой Эмин», — написал в поздравительном сообщении певец. 
Поклонники знаменитости остались в восторге от такого поста и тоже присоединились к поздравлениям:
«Крепкого здоровья и всех благ уважаемому Аразу Искендеровичу!», «С юбилеем прекрасного человека», «С днем рождения, достойный отец, достойный сын своего народа», «С днем рождения! Долгих лет!», «Эмин, радуйте его успехами и внуками».

Напомним, что отец Агаларова является президентом и владельцем группы компаний Crocus Group. В 2020 году предприниматель занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Помимо Эмина, Араз Искандерович воспитал еще дочь Шейлу.

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