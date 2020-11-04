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В окружении детей: Эмин провел уикенд с сыновьями и приемной дочерью

Все свое свободное время музыкант старается уделять наследникам.

В окружении детей: Эмин провел уикенд с сыновьями и приемной дочерью
Эмин Агаларов. Фото: Globallookpress.com

Певец Эмин Агаларов в Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлелся со своей приемной дочкой Аминой, удобно расположившейся у него на руках, и сыновьями от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой — Али и Микаилом. На снимке многодетный отец буквально светится от счастья.

«Мальчики скоро папу догонят. Так быстро растут», «Счастья тебе и здоровья, Эмин. Самый любимый мужчина на свете», «Успехов тебе Эмин в личной жизни и бизнесе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Амина появилась в семье Эмина Агаларова уже после его расставания с Лейлой Алиевой. При этом он всегда говорил в интервью с журналистами, что он относится к малышке, как к родной дочери. Музыкант души не чает в своих отпрысках, и старается принимать активное участие в их воспитании.

Добавим, что не так давно Агаларов расстался со своей женой моделью Аленой Гавриловой. Она, как известно, подарила ему дочь Афину. Впрочем, даже это обстоятельство не спасло брак.

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