«После четвертого ребенка»: Самойлова похвасталась идеальной фигурой

Оксана Самойлова и Джиган увезли всех своих четырех детей на Мальдивы. Семья весело проводит отпуск, наслаждается теплым океаном, а молодая мама и бизнесвумен не забывает радовать своих подписчиков откровенными фото и видео. На этот раз в своем Instagram Оксана опубликовала короткий ролик, на котором позировала в ярком бикини.

«8 месяцев после 4 ребенка и кажется я в отличной форме», — написала Самойлова.

Фанаты остались под впечатлением от фигуры женщины.

«Вы с первых дней после родов в отличной форме! Шикарная у вас фигура», — писали пользователи Сети.

Напомним, что зимой этого года Самойлова родила рэперу Джигану четвертого ребенка. Мальчика назвали Давид. Также пара воспитывает трех дочерей.