Оксана Самойлова в бикини лимонного цвета полюбовалась закатом на отдыхе в турецкой Анталье

Как отметила модель, мир в последнее время оказался очень хрупким.

Модель Оксана Самойлова в Instagram поделилась красивым кадром на фоне турецкого заката. Звезда на кадре расположилась недалеко от моря. На ней можно увидеть красивый купальник лимонного цвета.

«Как прекрасно иметь возможность снова наблюдать закаты не во дворе своего дома. Мир неожиданно оказался таким хрупким. Теперь, когда я смотрю фильмы про пришельцев, они не кажутся мне такими уж фантастическими». Оксана Самойлова

«Какой шикарный вид», «Оксана, очень рады, что вы с мужем помирились. Мы очень за вас переживали», «Оксана, хорошего вам отдыха в Турции», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Оксана Самойлова со своей семьей отправилась на отдых в пятизвездочный турецкий отель в Анталье. По слухам, звезда и ее муж рэпер Джиган за сутки выкладывают по 220 тысяч рублей за свое проживание на курорте. Как известно, у Джигана и Самойловой еще недавно был очень непростой период в жизни. Музыкант вел себя странно по отношению к своей второй половинке, но она простила его. Рэпер пообещал изменить свой образ жизни и пока слово держит.