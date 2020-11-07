Встреча трех сестер: дочки Веры Глаголевой в вечерних платьях появились на вечеринке

Жена Александра Овечкина увиделась с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Они не только пообщались, но и устроили танцы.

Вела Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Актриса долгое время боролась с раком. Она успела побывать на свадьбе своей младшей дочки Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина. В трудный момент вся семья артистки сплотилась. Наследница Глаголевой тепло общается со своими старшими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Так как девушка живет в США, то не всегда видится с родственниками, но этим летом спортсмен привез Шубскую на родину.

На днях дочки Веры Витальевны увиделись уже не в домашней обстановке. Они отправились на вечеринку к подруге, которая отмечала день рождения. Шубская появилась на празднике в элегантном платье-жакете и босоножках на шпильках. Ее старшая сестра Анна предстала в черном шелковом платье со сливочными вставками, а Мария — в мешковатом черном платье с вязаной кофтой. Сестры вместе сидели за столом. Компанию им составил и Овечкин.

Девушки отведали изысканные блюда, общались и смеялись. Позже Анастасия стала зажигательно танцевать и петь. Сестры от нее не отставали. На танцполе было много людей. именинница тоже блистала неиссякаемой энергией. Поклонники восхитились элегантными вечерними платьями Шубской и Нахапетовых. Многие отметили, что дочки Глаголевой с годами только хорошеют. Пользователи Сети признались, что такие сплоченные семьи вызывают только самые теплые эмоции.