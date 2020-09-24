Дочки Веры Глаголевой в вечерних платьях миди появились на вечеринке Овечкина

Александр Овечкин много лет живет со своей семьей в США. Но минувшим летом он прилетел в Москву с женой Анастасией Шубской и детьми. У спортсмена подрастают двухлетний сын Сережа, а также трехмесячный сын Илья. 17 сентября хоккеисту исполнилось 35 лет. Лишь спустя неделю он закатил шумную вечеринку, на которой появилось множество звездных гостей. Первым выступил на сцене Дмитрий Маликов, а именинник делал фото с каждым гостем на память.

Жена спортсмена всех сразила своим платьем в пол цвета ультрамарина. Также блеснула на публике Яна Рудковская в наряде от Dior, которая пришла с мужем Евгением Плющенко. Не смогли пропустить праздник сестры Шубской — Анна и Мария Нахапетовы. Как известно, девушки являются дочками актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась в 2017 году после борьбы с раком. Старшая из них Анна предстала в черном пышном платье миди и туфлях-лодочках. Она пришла с дочкой Полиной, которая облачилась в платье из пайеток.

Мария тоже выбрала платье длины миди, только светлое, с мерцающим эффектом и рукавами-буфами. Ее сопровождали сыновья Мирон и Кирилл, которые нарядились в смокинги. Шубская с удовольствием сделала фото с сестрами. Во время праздника она то и дело подсаживалась к ним за столик, чтобы поболтать.

Жена Овечкина также выступила с речью, поздравив возлюбленного со сцены. Многие одарили ее комплиментами. Наряд Анастасии сразил публику. Не обошлось без танцев, торта и трогательных моментов.