«Ты — моя сестра»: Бородина показала свою лучшую подругу

Было бы странно сегодня, спустя 16 лет дружбы, сказать , что у моей лучшей подруги день рождения. Ты мне давно уже не Подруга, ты моя СЕСТРА ❤️ Та самая СЕСТРА, о которой я мечтала всю свою жизнь. Ты не похожа ни на кого, ты действительно уникальна и неповторима. Другой такой Я не знаю... Мы во многом абсолютно разные, у нас разные взгляды порой, разные ощущения, разные вкусы, но при этом мы едины. Едины во многих вещих. Она меня знает и читает, лучше чем я сама. Я могу ее заставить сделать милые глупости, что совсем ей не свойственны) мы друг друга умеем вдохновлять, поддерживать, любить и быть близкими уже много, много, много лет❤️ с днём рождения моя крошка❤️❤️❤️ это ещё только начало, сама знаешь 😎 @matildamylove