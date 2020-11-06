«Ты — моя сестра»: Бородина показала свою лучшую подругу

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала фотографию со своей лучшей подругой по случаю дня ее рождения. Она призналась, что дружит с Кариной уже 16 лет. И девушка стала для нее намного больше, чем просто подружкой.

«Ты моя сестра. Та самая сестра, о которой я мечтала всю свою жизнь. Ты не похожа ни на кого, ты действительно уникальна и неповторима. Другой такой я не знаю…» — призналась Бородина.

Девушки запечатлелись на совместном селфи и, по мнению многих поклонников, они очень похожи внешне. Ксения при этом отметила, что они с Кариной очень разные во вкусах и взглядах, но давно сроднились.

При этом обе девушки даже наряды и аксессуары выбирают одинаковые. И Бородина, и ее подруга украсили волосы ободками Prada, только в разных оттенках.