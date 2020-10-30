Бородина в водолазке с подплечниками и клетчатых шортах впечатлила стилиста

Ксения Бородина с момента появления на экранах реалити-шоу «Дом-2» является его бессменной ведущей. Девушка за это время сама построила любовь – она уже пять лет счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них подрастает четырехлетняя дочь Теона, а также 11-летняя Маруся от предыдущего брака Ксении с Юрием Будаговым.

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Недавно Ксения вернулась из отпуска. Все семейство летало в Турцию, а до этого, пока была закрыта заграница, Бородина отдыхала на отечественных курортах. По возвращении с отдыха девушка сразу же окунулась в работу. Для выхода в свет она облачилась в черную водолазку с подплечниками, клетчатые шорты и трендовые высокие сапоги. Стилист Анастасия Пахолкова похвалила теледиву за актуальный аутфит.

«Как можно заметить Ксения Бородина — любительница коротких шортов. На этот раз телеведущая примерила клетчатую модель с завышенной посадкой. В качестве верха — трикотажный черный бадлон с подплечниками – ох, где они только не проявились, громко заявили о себе, спрятавшись в плечевую часть футболок, а теперь и покорили водолазки. Снизу можно наблюдать черные плотные колготки с идентичного цвета сапогами. Такой тандем всегда круто работает на удлинение, но Ксении и без того можно позавидовать, ведь ее стройные ноги однозначно достойны похвалы. Образ вытянул тот самый бадлон. Будь на его месте базовый свитер, к аутфиту бы появились вопросы относительно актуальности», — заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.