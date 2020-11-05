«Сижу дома! Вся в халатах»: Подольская показала себя с макияжем и украшениями

38-летняя Наталья Подольская в октябре стала мамой во второй раз. Она подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову, еще одного сына, сделав его многодетным отцом. Крохе от роду несколько недель, и молодые родители полностью погружены в заботы о малыше.

Недавно Подольская решила запечатлеть новорожденного на память и устроила ему профессиональную фотосессию. Сама она при этом ненадолго принарядилась, чтобы сделать несколько кадров, а потом снова вернулась в привычную домашнюю одежду — халат.

Но Наталья затосковала по беззаботному времени, когда можно наряжаться и делать макияж. Она показала фотографию, на которой позирует в банном халате с полотенцем на голове, и при этом украшена браслетами, колье, подвесками. Не забыла артистка и про макияж.

«Вот, что выдал мне телефон пока я сижу тут такая дома! Вся в халатах, можно и так», — задумалась девушка.

Напомним, что новорожденного сына родители назвали Иваном. Кроме того, у Подольской и Преснякова есть сын Артемий. Также глава семьи является отцом 29-летнего Никиты, рожденного в браке с Кристиной Орбакайте.