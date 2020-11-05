Цвет настроения: 65-летняя Долина «зажгла» на сцене в синем костюме пижамного кроя

А позже эстрадная дива запечатлелась в компании Ольги Кормухиной и Тины Кузнецовой.

С наступлением второй волны коронавируса власти ввели некоторые ограничения, но запрет не коснулся выступлений и мероприятий. И накануне прошел творческий вечер педагогов кафедры эстрадно-джазового пения Московского института культуры, которой заведует Лариса Долина.

Артистка вышла на сцену в ярко-синем костюме пижамного кроя, блуза которого оригинально развевалась длинным шлейфом. Звезда по-настоящему зажгла, и на радость поклонникам, а позже запечатлелась с певицами Ольгой Кормухиной и Тиной Кузнецовой.

«Крутые», «Ну вообще стильные», «Чудесные вокалистки», — поспешили прокомментировать снимок фолловеры.

Своей странички в соцсетях у Ларисы Долиной нет. Но свежие фото и видео регулярно публикует ее дочь Ангелина. Кстати, внучка эстрадной дивы, 9-летняя Александра, пошла по стопам своей прославленной бабушки и занимается пением с ранних лет. Она уже выходила на одну сцену с народной артисткой России.