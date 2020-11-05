«Надо же, как лицо меняется»: в Сети обсуждают повзрослевшую Лизу Галкину

В новом учебном году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Лиза и Гарри, стали первоклассниками. В середине сентября ребятам исполнилось по семь лет, и для многих поклонников звездного семейства стало неожиданностью, когда успели так вырасти наследники Примадонны.

Накануне Алла Пугачева поделилась портером Лизы. Она запечатлела дочку крупным планом, и стало очевидно, что девочка еще сильнее выросла. Это не осталось незамеченным для фанатов – они тут же поспешили заметить, как повзрослела Лиза.

«Надо же, как лицо меняется с взрослением», «А взгляд!», «»Мамина красотулька, «Вся в маму», «Как выросла!, «Это не она», «Не узнала Лизоньку, как подросла красавица», «Ох и растет Лизок», «Это разве Лиза????», «Копия мама», — поражаются некоторые фолловеры.

Недавно сам отец, Максим Галкин, недоумевал, как же быстро взрослеют его с Аллой дети. Он поделился с подписчиками кадрами, на которых маленькая Лиза играет на фортепиано.