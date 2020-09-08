«Все было прекрасно!»: первоклассница Лиза Галкина поделилась впечатлениями о школе

Шестилетняя дочка Аллы Пугачевой вместе с братом Гарри в этом году села за парту.

В День знаний шестилетние Гарри и Лиза Галкины отправились в первый класс. Знаменитые родители двойняшек — папа Максим и мама Алла — отвезли ребят на торжественную линейку и разделили с ними радость от праздника. И школьные будни закрутились.

И теперь звездные родители задаются вопросом, нравится ли детям учиться, как дела в школе и что происходит. Максим Галкин снял на видео, как Гарри и Лиза делятся впечатлениями от учебы. «Как было в школе-то?» — спрашивает папа наследников. «Сегодня? Все хорошо», — скромно отвечает Гарри. А Лиза спешит объяснить:

«Послушай, папочка, сегодня мне было полегче, потому что мы уже привыкли, и все остальное было окей. Нечего говорить тут! Все было прекрасно, вот!» — беззаботно порассуждала Лиза, лежа на ступеньках.

При этом ребята после учебы решили побаловаться: довольный Гарри пританцовывает и поет, а Лиза, забавно расположившись на лестнице, пытается даже уснуть. Девочка выглядит нарядно: на ней новый трикотажный трехцветный костюмчик из худи и розовых легинсов.

Кстати, ранее Галкин показывал, какие огромные рюкзаки приходится носить детям. Дело в том, что физкультуру первоклашкам преподают чуть ли не каждый день и спортивную форму ребята складывают в ранец.