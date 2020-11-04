«Банда»: Тимати и Джиган сделали совместное отпускное фото с дочками на Мальдивах

Артисты, которые покинули лейбл Black Star, недавно выпустили новый хит и теперь отдыхают с детьми на излюбленном курорте звезд.

Тимати несколько лет назад объявил о паузе в карьере, так как хотел больше времени уделять дочке Алисе, которую ему подарила Алена Шишкова. А год назад у него родился сын Ратмир от новой избранницы Анастасии Решетовой. Похоже, что этой осенью рэпер решил с новыми силами вновь активно заняться творчеством. Он ушел из Black Star, расстался с девушкой и стал участником шоу «Холостяк». А недавно артист выпустил совместный хит с Джиганом и Егором Кридом.

Пока клип Тимати и его коллег набирает миллионы просмотров и приносит им деньги, он улетел отдыхать на Мальдивы. Компанию ему составляет мама Симона Юнусова, а также шестилетняя дочка. Он катается вместе с наследницей на доске для серфинга. Скучать ей некогда, так как Джиган тоже приехал на остров со своей женой Оксаной Самойловой и своими детьми: Ариелой, Леей, Майей и Давидом.

Накануне Тимати сделал совместное фото с Джиганом. Они решили запечатлеться со своими дочками на побережье. Возможно, что артисты сделали бы фото со всеми детьми, но сына Тимати на острове нет, так как Анастасия Решетова предпочла отдыхать с наследником на другом курорте.