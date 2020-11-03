«Было сложно»: Кети Топурия рассказала о съемках клипа во время беременности

Певица Кети Топурия недавно раскрыла свой главный секрет этого года. Бывшая девушка музыканта Гуфа призналась в своем «интересном» положении во время премьеры клипа на новый хит артистки — «Се ля ви». Недавно на ее странице появилось еще одно видео. На нем Кети показывает, как происходил съемочный процесс в пустыне.

«На самом деле это было очень сложно. Мне вот в таком состоянии приходится подниматься в гору и потом спускаться. Какая сложная жизнь у артиста!», — пожаловалась Топурия.

Девушка также продемонстрировала местные пейзажи и рассказала, что осталась в восторге от увиденного. Помимо этого, Топурия показала, как ее готовили к записи. Визажисты артистки выпрямляли волосы и шутили с Кети. А она пыталась не засмеяться, потому что боялась испортить работу своих мастеров по макияжу. Еще на видео можно увидеть общение всего коллектива «А’Студио». Судя по разговорам Кети и музыкантов, в группе царит полное взаимопонимание.

Поклонники были очарованы красотой и трудолюбием будущей мамочки.