Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2020
Видео

«Было сложно»: Кети Топурия рассказала о съемках клипа во время беременности

34-летняя вокалистка группы «А’Студио» показала бэкстейдж музыкального фильма «Се ля ви».

«Было сложно»: Кети Топурия рассказала о съемках клипа во время беременности
Кети Топурия. Фото: Instagram.com/keti_one_official

Певица Кети Топурия недавно раскрыла свой главный секрет этого года. Бывшая девушка музыканта Гуфа призналась в своем «интересном» положении во время премьеры клипа на новый хит артистки — «Се ля ви». Недавно на ее странице появилось еще одно видео. На нем Кети показывает, как происходил съемочный процесс в пустыне.

«На самом деле это было очень сложно. Мне вот в таком состоянии приходится подниматься в гору и потом спускаться. Какая сложная жизнь у артиста!», — пожаловалась Топурия.

Девушка также продемонстрировала местные пейзажи и рассказала, что осталась в восторге от увиденного. Помимо этого, Топурия показала, как ее готовили к записи. Визажисты артистки выпрямляли волосы и шутили с Кети. А она пыталась не засмеяться, потому что боялась испортить работу своих мастеров по макияжу.  Еще на видео можно увидеть общение всего коллектива «А’Студио». Судя по разговорам Кети и музыкантов, в группе царит полное взаимопонимание.

Поклонники были очарованы красотой и трудолюбием будущей мамочки.

«Невероятно красивая!», «Какой классный образ», «Как беременность красит!», «Восхищаюсь!», «Кети — труженица, красавица! Песня — очередной хит! Обожаю!» — написали подписчики в комментариях под видео.

Тэги

бекстейджбеременность звездыКети Топурияновости музыкиоткровения звездТопурия беременностьТопурия новости