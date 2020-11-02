«Обожает»: беременная Кети Топурия нарядила дочку в леопардовые лосины

Кети Топурия уже больше года встречается с Львом Деньговым. Влюбленные познакомились на вечеринке. Мужчина отмечал день рождения, а Кети была приглашенной звездой. Едва ли поп-дива догадывалась, к чему приведет эта история. Еще летом новоиспеченный жених артистки сделал ей предложение руки и сердца.

Примечательно, что в конце октября Топурия перестала скрывать беременность, о которой весь год ходили слухи. Она показала округлившийся живот в новом клипе на трек «Се ля ви». Уже в конце года она должна стать мамой во второй раз. У артистки уже подрастает дочка Оливия от первого брака. На днях артистка вернулась с отдыха на дубайском побережье, и воссоединилась с крохой. Она поделилась трогательными фото с малышкой.

Кети получила посылку с чаем, шоколадками и другими сладостями. На кухонном столе сидела Оливия. Она предстала в леопардовых лосинах и джемпере в тон. Ее волосы были собраны в высокий пучок.

«Твой любимый чай? Обожает. Любимые твои?» — спросила она дочку. «Да!» — заявила девочка.

Поклонники восхитились дружной семьей. Некоторые отметили, что беременная певица хорошеет на глазах. Другие обратили внимание, что ее дочка растет настоящей красавицей. «Оливия — прелесть», «Какие вы клевые», «Девочка загляденье», «Кто еще любит сладости?», «Вы будете прекрасной мамой еще одного малыша», «Оливия скоро станет сестренкой», «Хорошенькая крошка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.