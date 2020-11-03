«Мои сладенькие»: Костенко показала двух маленьких дочек от Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов растят двух девочек. Их старшей дочке Милане уже два года, а младшей Еве нет еще и года. Настя запечатлела сестричек вместе, а снимок опубликовала в своем Instagram. Милана позировала в нежно-голубом пушистом платьице, а Ева была в белом наряде.

«Мои сладенькие девочки», — подписала фото Костенко.

Фанаты Костенко также выразили свои эмоции, отметив, что сестры похожи на отца.

«Сладкие булочки! Папины копии!» — писали пользователи Сети.

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Недавно сбылась мечта Анастасии Костенко. Она попробовала себя в новой роли. Теперь она ведущая хоккейной программы на татарском телеканале. Сейчас семья футболиста Тарасова живет в Казани, где он выступает за «Рубин».