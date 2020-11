«Мои сладенькие»: Костенко показала двух маленьких дочек от Тарасова

View this post on Instagram

Мои сладенькие девочки❤️ Привезли около двух месяцев назад домик для Эмми. И что Вы думаете? Там играют Милаша и Евик🤣. Милана использует лежанку как кровать для игрушек, Ева по одной подушке оттуда уносит-приносит😂🤣 А если серьезно- очень довольна выполненной работой от @annahappydog Индивидуальный подбор ткани, пошив, изящная вышивка инициалов и клиентоориентированность на высшем уровне😍. Вне кадра по Эмми тоже видно, как она наслаждается отдыхом и получает удовольствие от нового пространства 🐾 Made with love ❤️