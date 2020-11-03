«Мои сладенькие»: Костенко показала двух маленьких дочек от Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов растят двух девочек. Их старшей дочке Милане уже два года, а младшей Еве нет еще и года. Настя запечатлела сестричек вместе, а снимок опубликовала в своем Instagram. Милана позировала в нежно-голубом пушистом платьице, а Ева была в белом наряде.
«Мои сладенькие девочки», — подписала фото Костенко.
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Мои сладенькие девочки❤️ Привезли около двух месяцев назад домик для Эмми. И что Вы думаете? Там играют Милаша и Евик🤣. Милана использует лежанку как кровать для игрушек, Ева по одной подушке оттуда уносит-приносит😂🤣 А если серьезно- очень довольна выполненной работой от @annahappydog Индивидуальный подбор ткани, пошив, изящная вышивка инициалов и клиентоориентированность на высшем уровне😍. Вне кадра по Эмми тоже видно, как она наслаждается отдыхом и получает удовольствие от нового пространства 🐾 Made with love ❤️
Фанаты Костенко также выразили свои эмоции, отметив, что сестры похожи на отца.
«Сладкие булочки! Папины копии!» — писали пользователи Сети.
Недавно сбылась мечта Анастасии Костенко. Она попробовала себя в новой роли. Теперь она ведущая хоккейной программы на татарском телеканале. Сейчас семья футболиста Тарасова живет в Казани, где он выступает за «Рубин».