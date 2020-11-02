Леди в черном: как выглядит Лариса Долина без фильтров, показала ее дочь

Лариса Долина в последнее время выглядит очень современно и стильно. Ее сценический образ, в котором она предстала на выступлении с Burito, высоко оценила профессиональный стилист Лариса Тимиряева. Звезда выбрала асимметричное платье и ботинки на тракторной подошве, создав стиль total black.
Не стала изменять своим новым фэшн-правилам народная артистка и дальше. Ее дочь Ангелина Миончинская поделилась очередным луком от звезды. На фото, обнародованном в Instagram девушки, Долина запечатлена в гримерке в шелковом брючном комбинезоне с актуальными пышными рукавами. На ногах певицы вновь оказалась маскулинная обувь.
Однако главное достоинство снимка состоит в том, что он сделан без применения специальных программ, которые улучшают внешность на фотографиях.
«Это кто такой без фильтров», — подписала кадр наследница любимицы публики.
Почитатели Ларисы Долиной оценили внешний вид 65-летней певицы. Многие обратили внимание, что она в отличной форме.
«Ах, какая женщина!! Какая женщина», «Это кто-то очень харизматичный и стильный», «Ohhmygosh, look просто отвал башки, супер!», «Дива!!! Очень круто!!!!», «Красавица!», «Вау Бомба. Бомбезно просто. Ловите меня, я сейчас упаду от такой красоты», «Красивое фото! Мы искренне рады, что вы умеете правильно отдыхать», «Богиня, шикарно выглядит!» — заметили фолловеры.