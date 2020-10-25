«Образ постановочный»: Лариса Долина в модном асимметричном платье выступила с Burito

Дочь Ларисы Долиной Лина Миончинская поделилась в личном блоге кадрами совместного выступления ее матери и группы Burito. Народная артистка недавно записала с музыкальным коллективом трек «Капкан» и выступила с ним на совместном живом концерте.

«Такая крутая песня и именно сейчас. Все в жизни происходит вовремя, даже если кажется иначе, трек уже на всех носителях, включая iTunes», — сообщила наследница звезды.

На сцене Лариса предстала в асимметричном платье с разновеликим подолом и маскулинных ботинках на массивной тракторной подошве, приятно впечатлив своим аутфитом профессионального стилиста Ларису Тимиряеву.

«Образ постановочный, но модный и абсолютно носибельный в жизни. Total black look в холодном осенне/зимнем сезоне 2020-2021 вернулся на лидирующие позиции. Платье длины миди с запахом, создающий высокий разрез при движении, в тренде. Драпировка, подаренная модному миру Мадам Гре, вновь на пике. На платье Ларисы мы видим драпировку из плотного материала, что необходимо уравновесить массивной обувью, чтобы поддержать целостность конструкции всего образа, это мы и наблюдаем. Концепция стиля отражена в макияже смоки-айс. Но можно бы было добавить жесткости и дерзости лицу при помощи черных имиджевых очков, они бы «зацепились» с грубой обувью, что сделало бы образ более гармоничным и целостным при восприятии, а также добавило драйва», — прокомментировала Лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.