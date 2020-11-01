«Новость о коме Светланы — неправда»: исполнительница хита «Мальчик мой» идет на поправку

Две недели назад 51-летняя певица Светлана Владимирская попала в больницу Красноярска. Причиной госпитализации стало воспаление легких артистки. Накануне, 31 октября, по интернету разлетелась новость о том, что звезда 90-х впала в кому.

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Близкие Владимирской поспешили опровергнуть слухи: друг певицы сообщил изданию «StarHit» о состоянии артистки. По словам Алексея Рагса, сейчас нет повода для серьезного беспокойства:

«Новость о коме Светланы — неправда. Она действительно сейчас находится в больнице, но все хорошо. Света идет на поправку, шутит и смеется!», — радостно сообщил мужчина.

Также не подтвердилось и наличие коронавируса у певицы. Друзья певицы утверждают, что у знаменитости не более, чем воспаление легких.

Светлана Владимирская стала известна благодаря хиту «Мальчик мой», популярному в 90-е. Позже артистка стала реже появляться на публике, и вернулась в шоу-бизнес только в середине 2000-х: певица участвовала в проекте телеканала НТВ «Ты — суперстар. Команда мечты», а также выступала на «Дискотеке 90-х». Когда звезде надоела шумная столичная жизнь, она перебралась из Москвы в Красноярский край. Сейчас поклонники надеются, что их любимица вернется на сцену после выздоровления.