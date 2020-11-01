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«Могла бы пройти кинопробы»: Пригожин показал Валерию в необычном образе

Артистка и продюсер отдыхают в Дубае.

«Могла бы пройти кинопробы»: Пригожин показал Валерию в необычном образе
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин и Валерия решили продлить лето и отправились отдыхать в Дубай. Пока Валерия делится яркими снимками со своими фанатами, демонстрируя идеальную фигуру, Иосиф показывает любимую супругу в необычном образе. В своем Instagram он опубликовал работу поклонников артистки, где она предстала в роли Малефисенты.

«Как вам такая Валерия в роли Малефисенты?  Уверен, что могла бы пройти кинопробы», — написал Пригожин.

Валерия
Валерия. Скриншот: instagram.com/prigozhin_iosif

Фанаты отметили, что Валерия прекрасна в любом образе и посоветовали Пригожину задуматься о кинокарьере супруги.

«В любом образе восхитительна! Хороша! Очень красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что 52-летняя артистка скоро впервые станет бабушкой. Внука или внучку ей подарят младший сын Арсений и его супруга Лиана.

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