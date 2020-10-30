«Надежная и талантливая»: Навка в лавандовом платье из шелка позировала с сестрой

45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка активно ведет микроблог в Instagram. И в новой публикации спортсменка разместила совместный снимок со своей младшей сестрой Натальей. На нем звезда льда позирует в шелковом платье лавандового цвета и зеркальных лодочках. Сестра — в белом платье-футляре. Поводом для столь яркого контента стал день рождения Натальи Навки.

«Моя любимая, единственная и неповторимая Наталья Александровна, поздравляю тебя с Днем Рождения! Моя потрясающая сестренка, моя подруга с твоих первых пеленок», — тепло обратилась Навка к сестре. — «Моя надежная и талантливая, будь счастлива, здорова и пусть все твои мечты обязательно сбудутся!».

Поклонники заметили, как сильно похожи сестры друг с другом. Они обе – настоящие статные красавицы.

«Бесподобные!», «Красотки», «Ох, какие сестры, огонь», «Какое чудо,девочки!Поздравляю вашу сестренку,Танечка!Счастья ей и крепкого здоровья!», «Платье отпад», «Красавицы», — пишут фолловеры.