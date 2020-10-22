Настоящая балерина: Татьяна Навка показала дочку от Дмитрия Пескова на репетиции

45-летняя Татьяна Навка — дважды мама. У фигуристки от первого брака с Александром Жулиным есть взрослая дочь Саша, а в отношениях с Дмитрием Песковым — шестилетняя Надя. Девочка растет талантливым ребенком на радость маме с папой — она учит три иностранных языка, играет на фортепиано, выступает на льду. А еще ходит на балет.

Навка в своем Instagram опубликовала видео, которое сняла педагог по балету. На нем маленькая Надя старательно тянет ножку у балетного станка.

Девочка недавно начала заниматься балетом и уже достигла определенных успехов. Она с удовольствием посещает тренировки, а ее звездная мама хвастается достижениями крохи: не так давно в аккаунте олимпийской чемпионки появились кадры, на которых малышка садится на шпагат. Не обошлось без слез, но фигуристка отметила — если бы она сама не прошла через все то, что сейчас постигает ее дочка, не отдала бы девочку на балет.