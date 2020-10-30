Не хоккеем единым: сын Овечкина увлекся большим теннисом

В начале лета в семье прославленного хоккеиста Александра Овечкина случилось счастье — у них с женой Анастасией Шубской на свет появился второй ребенок, сынок Илья. Событие состоялось в одной из клиник Майами. Позже расширенным составом Овечкины прилетели в Москву. Здесь же звезда хоккея отметил свой день рождения.

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Старшему мальчику спортсмена и модели, Сереже, уже два годика. Малыш с пеленок растет с хоккейной клюшкой в руке, и мама с папой регулярно показывают поклонникам в соцсетях, как умеет с ней управляться Овечкин-младший. Но не хоккеем единым: в stories своего Instagram Шубская показала, как маленький Сережа тренируется на теннисном корте.

Малыш уверенно держит ракетку, подает мячи и делает это настолько виртуозно, что папе с мамой, наверное, стоит задуматься: может, Сережа Овечкин решит достичь таких же спортивных высот, как его отец, только на корте?