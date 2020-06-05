Папино чудо: старший сын Овечкина показал виртуозное владение клюшкой

Маленький Сережа любит не только смотреть хоккей, но и играть в него.

В семье хоккеиста Александра Овечкина на днях произошло радостное событие – супруга Анастасия подарила ему второго сына. Малыша нарекли Ильей и уже познакомили со старшим братиком, полуторагодовалым первенцем Овечкиных Сережей.

Старший сын нападающего «Вашингтона», по всей видимости, пойдет по стопам своего прославленного отца. Сережа Овечкин уже был с папой на льду во время хоккейного сезона, а теперь дома осваивает технику владения клюшкой. Его мама Анастасия Шубская в своем Instagram показала, как тренируется и отрабатывает удары по воротам маленький спортсмен.

«Давай, первую, потом вторую, раз! Два! Сильней, еще!» — командует за кадром мама, а сынок в это время забивает шайбы одну за другой в ворота.

«Еее!» — закричал малыш в конце радостно и поднял свою клюшку победно вверх. Забавное видео с тренировки мама разместила в соцсетях.

Кстати, вместо мультиков Сережа Овечкин предпочитает смотреть хоккейные матчи с участием своего папы на льду. А с маленькой клюшкой, которой умело обращается звездный наследник, он практически не расстается.