«Время было беззаботное!»: Максим Фадеев показал себя в молодые годы

Певец и композитор Максим Фадеев редко размещает фотографии эксклюзивных концертных нарядов или видео с бэкстейджа съемки у профессионального фотографа. Обычно знаменитость ограничивается свежим селфи или публикацией своего домашнего питомца. Однако недавно в личном аккаунте Фадеева появился снимок, на котором Максим позировал в ярком свитшоте. Примечательно, что фото датируется 1989 годом.

Основатель музыкального лейбла Malfa предстал в оверсайзной джинсовой куртке, под которую надел вязаный свитер голубого цвета с отложным оранжевым воротником. При этом артист широко раскинул руки и что-то произносил с эмоциональным выражением лица.

«Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!» — вспомнил артист.

Поклонники Фадеева были приятно удивлены таким снимком. Они признались, что не узнали в 21-летнем юноше сегодняшнего музыкального продюсера с многолетним опытом работы. А многим Максим и вовсе напомнил бывшего мужа Кристины Асмус.