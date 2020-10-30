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«Время было беззаботное!»: Максим Фадеев показал себя в молодые годы

52-летний продюсер поделился снимком своей первой фотосессии в статусе артиста.

«Время было беззаботное!»: Максим Фадеев показал себя в молодые годы
Максим Фадеев продемонстрировал свой наряд в молодости. Фото: Instagram.com/fadeevmaxim

Певец и композитор Максим Фадеев редко размещает фотографии эксклюзивных концертных нарядов или видео с бэкстейджа съемки у профессионального фотографа. Обычно знаменитость ограничивается свежим селфи или публикацией своего домашнего питомца. Однако недавно в личном аккаунте Фадеева появился снимок, на котором Максим позировал в ярком свитшоте. Примечательно, что фото датируется 1989 годом.

Основатель музыкального лейбла Malfa предстал в оверсайзной джинсовой куртке, под которую надел вязаный свитер голубого цвета с отложным оранжевым воротником. При этом артист широко раскинул руки и что-то произносил с эмоциональным выражением лица.

«Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!» — вспомнил артист.

Максим Фадеев
Максим Фадеев в ярком свитере. Фото: Instagram.com/fadeevmaxim

Поклонники Фадеева были приятно удивлены таким снимком. Они признались, что не узнали в 21-летнем юноше сегодняшнего музыкального продюсера с многолетним опытом работы. А многим Максим и вовсе напомнил бывшего мужа Кристины Асмус.

«Горячий, голодный, амбициозный», «Я думала Харламов», «Вас тут даже не узнать», «Сначала подумал, что это Гарик Харламов», «Сколько эмоций в одном кадре!!! Редкое фото и замечательное», — отметили подписчики под фото.

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