Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео
#FreeBritney: что на самом деле случилось с Бритни Спирс
Видео

«Момент почти наступил»: Максим Фадеев выступит после долгого перерыва

52-летний музыкант рассказал о премьере сольного концерта.

«Момент почти наступил»: Максим Фадеев выступит после долгого перерыва
Максим Фадеев даст концерт в Санкт-Петербурге. Фото: Instagram.com/fadeevmaxim

Певец и продюсер Максим Фадеев уже долгое время не гастролировал с собственным репертуаром. Ограничения из-за пандемии, травма музыканта и другие причины мешали Фадееву наслаждаться тем, что артист любит больше всего, — музыкой. Однако недавно на личной странице исполнителя появился пост композитора, где музыкант сообщает о концерте в северной столице России.

«Рад официально сообщить, что 20 февраля 2021 года приеду в Санкт-Петербург с большим концертом! Я очень ждал момент, когда смогу снова выйти на сцену, и момент почти наступил», — признался Фадеев.

Артист добавил, что для многих остался странным и непонятым исполнителем.

«Но мы приняли решение возобновить гастрольную деятельность в следующем году. Потому что музыка была есть и будет. И музыка должна играть!» — высказался Фадеев.

Поклонники творчества создателя лейбла Malfa, были приятно удивлены заявлением музыканта:

«Максим, мы вас очень ждем!!!», «Это фантастика!!! Максим, в Краснодар приедете?», «Пусть все исполнится! Да будет так!», «Супер новость! Я ваш концерт смотрю почти каждый день. Собираюсь утром на работу под вашу музыку-это такой позитивный настрой на день. Спасибо за ваши труды!!!».

Максим Фадеев
Максим Фадеев на концерте. Фото: Instagram.com/fadeevmaxim

 

Тэги

Максим ФадеевМаксим Фадеев последние новостимузыкальный концертНовости googleновости музыкиПремьера шоу