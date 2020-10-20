«Момент почти наступил»: Максим Фадеев выступит после долгого перерыва

Певец и продюсер Максим Фадеев уже долгое время не гастролировал с собственным репертуаром. Ограничения из-за пандемии, травма музыканта и другие причины мешали Фадееву наслаждаться тем, что артист любит больше всего, — музыкой. Однако недавно на личной странице исполнителя появился пост композитора, где музыкант сообщает о концерте в северной столице России.
«Рад официально сообщить, что 20 февраля 2021 года приеду в Санкт-Петербург с большим концертом! Я очень ждал момент, когда смогу снова выйти на сцену, и момент почти наступил», — признался Фадеев.
Артист добавил, что для многих остался странным и непонятым исполнителем.
«Но мы приняли решение возобновить гастрольную деятельность в следующем году. Потому что музыка была есть и будет. И музыка должна играть!» — высказался Фадеев.
Поклонники творчества создателя лейбла Malfa, были приятно удивлены заявлением музыканта:
«Максим, мы вас очень ждем!!!», «Это фантастика!!! Максим, в Краснодар приедете?», «Пусть все исполнится! Да будет так!», «Супер новость! Я ваш концерт смотрю почти каждый день. Собираюсь утром на работу под вашу музыку-это такой позитивный настрой на день. Спасибо за ваши труды!!!».