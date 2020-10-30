«С мамой разбираем ее шкаф»: Меньшова запечатлелась с Алентовой в одинаковых свитерах

На днях Дарья Повереннова поделилась свежим снимком, на котором она позировала с 78-летней Верой Алентовой. Стоит отметить, что практически на всех фото жена режиссера Владимира Меньшова позирует в очках — это любимый аксессуар именитой актрисы. Однако на этом редком кадре со своей коллегой по творческой сцене Вера Валентиновна предстала без солнезащитных очков.
Новый снимок появился и в аккаунте дочери Алентовой, 51-летней телеведущей Юлии Меньшовой. Мать с наследницей позировали в одинаковых свитерах.
«Раз в год мы с мамой разбираем ее шкаф. Я безжалостно складываю в большую сумку «милые» рубашечки, «очаровательные» кофточки, «прелестные» брючки и «чудные» юбочки», — рассказала про повод для встречи с матерью Меньшова.
Внешний вид 78-летней актрисы на этот раз порадовал поклонников. Они поспешили заметить, как молодо выглядит Алентова:
«За счастливые глаза мамы можно отдать все на свете! Вы замечательные!», «Красавицы!», «Вы две самые прекрасные и красивые женщины», «Обворожительные и завораживающие актрисы», «Красавицы и модели!», «Какие вы красивые», — пишут фолловеры.