«С мамой разбираем ее шкаф»: Меньшова запечатлелась с Алентовой в одинаковых свитерах

На днях Дарья Повереннова поделилась свежим снимком, на котором она позировала с 78-летней Верой Алентовой. Стоит отметить, что практически на всех фото жена режиссера Владимира Меньшова позирует в очках — это любимый аксессуар именитой актрисы. Однако на этом редком кадре со своей коллегой по творческой сцене Вера Валентиновна предстала без солнезащитных очков.

Новый снимок появился и в аккаунте дочери Алентовой, 51-летней телеведущей Юлии Меньшовой. Мать с наследницей позировали в одинаковых свитерах.

«Раз в год мы с мамой разбираем ее шкаф. Я безжалостно складываю в большую сумку «милые» рубашечки, «очаровательные» кофточки, «прелестные» брючки и «чудные» юбочки», — рассказала про повод для встречи с матерью Меньшова.

Внешний вид 78-летней актрисы на этот раз порадовал поклонников. Они поспешили заметить, как молодо выглядит Алентова: