«Не знаю, как она отнесется к моему образу»: Алентова в парике «а-ля Пугачева» высказалась о Примадонне

В картине Empire V по роману Виктора Пелевина актриса играет богиню Иштар, которая похожа на Аллу Борисовну.

Актриса Вера Алентова заявила, что уже не за горами премьера картины с ее участием, которую все зрители ждут с большим нетерпением. Лента называется Empire V, по роману писателя Виктора Пелевина. Режиссером является Виктор Гинзбург.

По словам Алентовой, режиссеру удалось снять «неторопливый, интересный и сложный фильм», который никого не должен оставить равнодушным. В картине она играет роль богини Иштар. Для роли Алентова принесла специально из театра седой парик. Как заметила жена режиссера Владимира Меньшова и звезда картины «Москва слезам не верит», у Пелевина Иштар очень похожа на примадонну отечественной эстрады Аллы Пугачеву. Она также не захотела отходить от этого образа. Да и режиссер ее поддержал.

«В итоге я в парике а-ля Пугачева. Не знаю, как она отнесется к моему образу, потому что моя героиня совсем не положительная». Вера Алентова

Отметим, что из-за пандемии коронавируса премьера картины Empire V по роману Виктора Пелевина несколько раз переносилась. Она должна выйти на экраны в самое ближайшее время, сообщает портал «7 дней».