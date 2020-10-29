«Черный бумер»: Саша Плющенко показал, чем занимается в спортзале

Старший ребенок Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша пошел по пути титулованного отца и вовсю занимается фигурным катанием. Тренировки у Гном Гномыча – самые разные: и ледовые, и «сухие». В зале юный спортсмен решил записать свежее видео для своих фанатов в Instagram, изрядно их повеселив. 7-летний фигурист исполнил танец под трек «Черный бумер». На видеоролике Саша появился в костюме и спортивной обуви от любимого бренда его мамы – Dior.

«Класс! Позитив! Молодец!», — писали восторженные пользователи Сети.

Напомним, недавно Яна Рудковская рассказала, что у ее сына есть счет во французском банке, на который он откладывает все свои деньги. Только в прошлом году Гном Гномыч заработал порядка 12 миллионов рублей. Такие суммы позволяют юному спортсмену оплачивать услуги нянь и водителей.