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Звездный гость

«Черный бумер»: Саша Плющенко показал, чем занимается в спортзале

7-летний фигурист уже выигрывает самые разные турниры.

«Черный бумер»: Саша Плющенко показал, чем занимается в спортзале
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Старший ребенок Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша пошел по пути титулованного отца и вовсю занимается фигурным катанием. Тренировки у Гном Гномыча – самые разные: и ледовые, и «сухие». В зале юный спортсмен решил записать свежее видео для своих фанатов в Instagram, изрядно их повеселив. 7-летний фигурист исполнил танец под трек «Черный бумер». На видеоролике Саша появился в костюме и спортивной обуви от любимого бренда его мамы – Dior.

«Класс! Позитив! Молодец!», — писали восторженные пользователи Сети.

Напомним, недавно Яна Рудковская рассказала, что у ее сына есть счет во французском банке, на который он откладывает все свои деньги. Только в прошлом году Гном Гномыч заработал порядка 12 миллионов рублей. Такие суммы позволяют юному спортсмену оплачивать услуги нянь и водителей.

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