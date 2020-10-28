Вдова Хворостовского в норковой шубе пришла с повзрослевшим сыном на могилу мужа

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году в 55 лет. Известно, что артист долгое время боролся с раком. Пока у него были силы, певец выступал на сцене. Недавно в Мариинском театре прошел концерт памяти именитого исполнителя. Анна Нетребко, Хибла Герзмава и другие звезды оперы спели знаменитые арии. Побывала на их выступлении и вдова Хворостовского — Флоранс. Она дружит со многими артистами, так как сама тоже является певицей.

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После концерта женщина приехала в Москву с 17-летним сыном Максимом и отцом Дмитрия — Александром Степановичем. Флоранс с лосинах, норковой шубке и кроссовках предстала у памятника, который был возведен на могиле ее мужа. Рядом с ней был повзрослевший наследник и свекр. Солнечная погода не дала им погрузится в печаль полностью.

Поклонники отметили, что у Хворостовского прекрасная семья. Многие поразились тому, как вырос его сын. К слову, многие фанаты до сих пор не смирились со смертью оперной звезды. «Спасибо вам, Флоренс, за память о Дмитрии Хворостовском! За поддержку его родителей, за близость с Россией!!! », «Дед и Макс одно лицо», «Такой молодой ушел, очень жаль», «Берегите родителей Дмитрия. Они миру подарили настоящий бриллиант», — прокомментировали пост подписчики.