С пышной прической: вдова Хворостовского в силуэтном платье по фигуре пришла в клуб

Флоранс Илли живет в Лондоне, но иногда вместе с детьми наведывается на родину покойного мужа.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли проживает в Лондоне. На одну из вечеринок в частном клубе певица отправилась в сопровождении подруг. Для мероприятия она выбрала яркий силуэтный наряд. Снимком возлюбленная ныне покойного оперного певца поделилась в Instagram.

50-летняя артистка решила подчеркнуть особенности фигуры алым платьем с рюшами на юбке. Акцент знаменитость сделала на щиколотках. Вечерний аутфит Флоранс завершила босоножками на шпильке кремового оттенка и пышной прической в виде мелко вьющихся локонов. Подписчики оценили такой лук Илли.

«Грации! Огонь девчонки!», «Очень красивая», «Жизнь ведь продолжается! Просто цветет», «Умница, самая лучшая», «Выглядит отлично», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком жены певца.

Известный баритон Дмитрий Хворостовский после долгой борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни в ноябре 2017 года. Флоранс Илли воспитывает двоих детей – сына Максима и дочь Нину. С ними она часто приезжает на родину певца, но постоянно проживает в Великобритании.