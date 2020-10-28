«Онеметь можно»: жена Реввы показала «ложбинку греха», раззадорив поклонников

Анжелика Ревва — мама двоих дочерей и примерная жена знаменитого комика Александра Реввы. Пара жената уже 16 лет, однако до сих пор демонстрирует на публике любовь и теплые отношения.

В их семье есть милая традиция: каждый год они проводят новую церемонию бракосочетания, причем делают эту супруги в разных странах. Они уверены, что этот приятный ритуал поможет сохранить их чувства на долгие годы.

Вместе с тем Анжелика нередко любит дразнить своих поклонников в Сети, выкладывая провокационные фотографии. Одна из них в мокром красном купальнике на пирсе произвела фурор — фолловеры просто завалили аккаунт красавицы восторженными комментарии.

Теперь же Ревва решила примерить сексуальное облегающее платье, которое не только подчеркивало ее идеальную фигуру и обнажало идеальные ноги, но и демонстрировало «ложбинку греха». Именно так называли французы опасную зону декольте, о чем рассказывал Александр Васильев на Первом канале.

Снимок в этом манящем наряде вновь имел оглушительный успех у подписчиков Анжелики, ее блог безостановочно наполняется комментариями лестного характера.

«Ох и горячая девочка!», «Какая сексуальная», «Милая и стройная девочка вы, Анжелика, завидую Александру», «Какое декольте шикарное», «Стройняшка! Мой мотиватор!», «Платье красивое и девушка в нем», — отметились фолловеры.

К слову, в числе тех, кто поставил свой лайк под фото, оказался также и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.