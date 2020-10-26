«Ух, какая мокрая»: Ревва заворожила сочными бедрами, позируя в алом купальнике на пирсе

Жена комика Александра Реввы Анжелика — счастливая мама двух дочек. Тем не менее ей удалось сохранить фигуру юной девочки. Девушка периодически впечатляет своих поклонников аппетитными кадрами в купальных костюмах.
На этот раз благоверная артиста обнародовала кадр, сделанный на морском пирсе. На снимке Анжелика позирует в алом наряде, который состоит из облегающего купальника и ажурного халатика нараспашку. Звезда, судя по всему, только вышла из воды и эффектно обернулась в сторону фотографа, оголив роскошные бедра и тонкую талию. Фигура знойной красавицы произвела неизгладимое впечатление на ее поклонников.
«Какая красавица, принцесса. Повезло Александру», «Обворожительная фея», «О, настоящая Ундина, шикарная и очаровательная», «Какая же вы стройненькая и милая, просто глаз не оторвать!», «Ух, какая мокрая. Ноги просто от ушей!», «Фантастические формы, как у нормальной женщины, а не как у этих моделей. И бедра такие мощные!» — написали фолловеры в Сети, обсуждая снимок.