«Наивный слегка»: экс-любовница Тарзана заступилась за Глушко

Тренер по речи и бывшая возлюбленная Сергея Глушко пришла на программу «На самом деле» для того, чтобы спасти брак Тарзана и Наташи Королевой.

Экс-любовница знаменитого бодибилдера долгое время сомневалась, стоит ли ей публично выступать с обвинением в адрес Анастасии Шульженко. В итоге Чернова решила заступиться за друга. По словам девушки, у нее остались только положительные воспоминания о коротком романе с Тарзаном. Она считает, что артист мог «оступиться», но не видит в этом ничего страшного. Ксения уверена, что, в отличие от начинающей актрисы Шульженко, Глушко не хотел пиара за счет секс-скандала.

«Он наивный слегка. Я представляю, насколько больно отзывается в нем и в Наташе вот эта вся ситуация. Я не хотела идти на эту передачу и рассказывать это. Я говорю: пойду только ради того, чтобы исправить ситуацию, чтобы эта травля прекратилась, потому что у меня нет какого-то негатива по отношению к Сергею», — заявила Ксения в беседе с Пятым каналом