«Это мой родной человек»: любовницу Тарзана публично уличили во лжи

Сергей Глушко, который более известен под псевдонимом Тарзан, недавно отметил годовщину со дня свадьбы с Наташей Королевой. Однако идиллия в семье была нарушена, когда в СМИ просочилась информация, что танцор неверен супруге. Сама певица узнала, что в ее отсутствие, две девушки пришли в квартиру. Она обвинила их в краже крупной суммы денег и драгоценностей. Вскоре Глушко признался, что изменил жене, но при этом отметил, что стал жертвой мошенниц.

Одной из девушек оказалась Анастасия Шульженко. Актриса не стала отрицать связи с мужем Королевой. Она даже объявила о беременности, но детектор лжи показал, что девушка не ждала ребенка. Сама Настя заверила, что у нее случился выкидыш. После скандала она решила увидеться с Тарзаном, подкараулив его после выступления, но он отказался с ней общаться. Когда любовница стала настаивать на объятиях, он ее оттолкнул и убежал.

Тогда Шульженко заявила, что сильно ударилась коленом и головой. Более того, ей вызвали скорую. Девушка заявила, что упала в обморок и стала жаловаться на тошноту. Все сняла на камеру ее подруга. Теперь Шульженко намерена подать в суд за нанесение травм на Тарзана. Случившееся обсудили в студии передачи «На самом деле». Там ее уже ловили на лжи.

«После встречи в ресторане, где проходило выступление Сергея, я попала в больницу. Мне поставили диагноз — сотрясение мозга. Я хотела поговорить о заявлении в полицию. Я хотела поговорить и закончить эту историю. Я была в УВД, меня допрашивали», — вспомнила Анастасия.

Также девушка отметила, что ей поступают угрозы от посторонних людей, поэтому порой она ходит с охранником. Когда ведущий Тимур Еремеев уточнил, зачем Шульженко решила обнять танцора.

«В смысле, это мой родной человек», — заявила она.

Ее слова проверили на полиграфе. Роман Устюжанин выяснил, что девушка симулировала потерю сознания. Также диагноз актрисе поставили только на основе ее показаний. Уточнено, что с сотрясением мозга люди лежат в больнице не менее 10 дней, но она покинула больницу уже через три дня. А вот проблемы со зрением у Анастасии есть, но они появились не после падения, а раньше.

В студию пришла Ксения Чернова, которая тоже назвала себя любовницей Тарзана. Она заверила, что состояла в связи с мужем Королевой, но доказывать это не будет. По ее словам, с танцором она познакомилась в театре и предлагала ему уроки по искусству речи. Ксения рассказала, что они встречались по несколько раз в месяц.

«Инициативы не было от кого-то. У нас был интим раз 5-7 я не считала. Встречались около полутора лет», «На самом деле» пояснила героиня.

При этом Чернова не смогла предоставить ни переписку с Глушко, ни названия отелей, где они проводили время вместе. Тогда экспертам пришлось проверить ее слова на полиграфе. Выяснилось, что девушка знакома с танцором, но интимной близости у них не было.