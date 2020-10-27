«Мечта исполнилась»: Барановская в утепленной куртке с детьми полюбовалась северным сиянием

Телеведущая Юлия Барановская – мама троих детей. В гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным девушка посвятила всю себя семье, но после громкого и болезненного расставания она смогла найти в себе силы и даже стала известнее бывшего возлюбленного. Теперь звезда экрана живет ради себя и детей. И в этом году решила знакомиться с красотами России.

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Летом Барановская посетила Республику Алтай и впечатлилась ее пейзажами настолько, что назвала эту местность одной из самых любимых. А осенью поспешила увидеть северное сияние в Мурманске.

«На выходных в Мурманске была вспышка северного сияния и мы с детьми, как узнали, конечно же, помчались на фотоохоту. Моя мечта увидеть северное сияние с детства, со времен мультика «Умка», наконец-то исполнилась», — призналась радостно теледива.

Вместе с сыновьями Барановская не только смогла увидеть красоту на небосводе, но и порыбачила в Баренцевом море. Уловом звезды стали устрицы, морские ежи и гребешки, которые она с удовольствием отведала.

«Это самые вкусные морские ежи, которые я когда-либо ела. Это просто сумасшествие какое-то», — призналась Барановская в Stories.

Девушка сама научилась открывать ежей и показала, как ловко справляется с этой задачей.