Милые хвостики: Эмин показал, как маленькая Афина играет на барабанной установке

Брак Эмина Агаларова и Алены Гавриловой этой весной распался. Но бывшие супруги – не значит бывшие родители своим детям. И мама, и папа с удовольствием и завидной регулярностью общаются с малышкой Афиной. Многодетный отец и вовсе старается любую свободную минуту посвятить наследникам.

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Накануне Эмин вместе с полуторагодовалой крохой Афиной занялся музыкой. Судя по всему, девочка пойдет по папиным стопам и станет творческой личностью. Певец застал дочурку за игрой на барабанной установке и не смог не запечатлеть эти милые кадры на память.

Малышка с палочками в руках бьет по тарелкам. Это специальная игрушечная музыкальная установка, которую папа подарил Афине, чтобы та с детства тренировала свой музыкальный талант. Кроха традиционно снята со спины, в кадре видны только ее очаровательные хвостики и отчетливый цвет волос — они темненькие. Когда именно фанаты смогут увидеть малютку в лицо, неизвестно: и мама, и папа скрывают от посторонних девочку.