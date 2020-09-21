«Папа! Как она сладко произнесла!»: Эмин побеседовал с годовалой дочкой о семье

Певец и предприниматель Эмин Агаларов прославился не только своими музыкальными хитами и фестивалем «Жара». Артист живет бурной жизнью, которая вызывает горячий интерес у публики. Он состоял в браке с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а затем с моделью Аленой Гавриловой. Женщины подарили ему трех детей, а одну малышку он удочерил с первой супругой.

Музыкант, несмотря на распавшиеся браки, много времени уделяет своим наследникам и даже мечтает о дальнейшем пополнении своего семейства. Мужчина не скрывает, что уже готов и к новому браку, правда имя своей избранницы Агаларов не раскрывает. Тем не менее, песню, посвященную некой Фатиме он уже успел записать.

Много времени Эмин проводит с детьми за занятиями музыкой. Своему 11-летнему сыну Али он даже помог выпустить клип «Еду на капоте», часто артист музицирует и с младшей полуторагодовалой Афиной. Один из таких моментов певец показал в личном блоге. На обнародованном видео он поет для своей дочери за роялем, а потом беседует с ней о родственниках, глядя на фото. Кадры вызвали восторг у публики.