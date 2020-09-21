«Папа! Как она сладко произнесла!»: Эмин побеседовал с годовалой дочкой о семье

Певец и предприниматель Эмин Агаларов прославился не только своими музыкальными хитами и фестивалем «Жара». Артист живет бурной жизнью, которая вызывает горячий интерес у публики. Он состоял в браке с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а затем с моделью Аленой Гавриловой. Женщины подарили ему трех детей, а одну малышку он удочерил с первой супругой.
Музыкант, несмотря на распавшиеся браки, много времени уделяет своим наследникам и даже мечтает о дальнейшем пополнении своего семейства. Мужчина не скрывает, что уже готов и к новому браку, правда имя своей избранницы Агаларов не раскрывает. Тем не менее, песню, посвященную некой Фатиме он уже успел записать.
Много времени Эмин проводит с детьми за занятиями музыкой. Своему 11-летнему сыну Али он даже помог выпустить клип «Еду на капоте», часто артист музицирует и с младшей полуторагодовалой Афиной. Один из таких моментов певец показал в личном блоге. На обнародованном видео он поет для своей дочери за роялем, а потом беседует с ней о родственниках, глядя на фото. Кадры вызвали восторг у публики.
«Папа! Как она сладко произнесла!», «Милашка папина, всех показала и папу, прелесть крошка Афина», «Как сладко Вы поете, Эмин! А Афинка все понимает, какая смышленая девочка!», «Приятная взору картина — папа с дочей», «Как с интересом смотрит на фото и все знает, молодец. И сладко сказала Афиночка: «Папа». Счастливые моменты», — прокомментировали видео фолловеры.