Светлана Светличная подозревает, что родные жаждут отправить ее на тот свет

В 1969 году актриса Светлана Светличная получила небывалую популярность благодаря роли в «Бриллиантовой руке». С тех пор актриса заработала немалое состояние, родила двоих детей, дождалась внуков. А теперь жалуется, что родные хотят сжить ее со свету. Опасения у 80-летней женщины появились еще летом. Тогда на нее упали осветительные приборы, которые принесли в квартиру для съемок. Их, к слову, организовала внучка артистки. Об этом Светличная рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

До этого Светлана Афанасьевна нашла в квартире шарики ртути. Актриса считает, что ее хотели отравить родные, которые претендуют на московскую жилплощадь. Она недоумевает, как могла родить таких алчных детей. К слову, квартиру Светличная готова отписать совершенно чужим людям, чтобы наказать родственников.



В завещание родных артистка также не вписала. Она считает, что ее дети и внуки не достойны таких щедрых подарков.