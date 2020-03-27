Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть

Актриса Светлана Светличная в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что внучка Мария Ивашова хочет избавиться от нее. Причина в квартире, где живет 79-летняя звезда картины «Бриллиантовая рука».
«Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла».
Как отметила актриса, внучка уже завладела одной из ее квартир. После смерти сына Олега она стала сдавать квартиру, где он жил. Девушка-студентка стабильно платила по 15 тысяч рублей. Эти деньги очень были к месту Светличной, которая много путешествовала в то время с творческими встречами. Однако родственники вынудили звезду записать на них квартиру. Студентке пришлось съехать.
«Хочу, чтобы люди знали. Маша Ивашова и моя невестка — страшные люди. Они просто негодяи», — заметила Светлана Светличная.