Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть

Как считает актриса, родственники хотят избавиться от нее, чтобы завладеть жилплощадью.

Актриса Светлана Светличная в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что внучка Мария Ивашова хочет избавиться от нее. Причина в квартире, где живет 79-летняя звезда картины «Бриллиантовая рука».

«Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла». Светлана Светличная

Как отметила актриса, внучка уже завладела одной из ее квартир. После смерти сына Олега она стала сдавать квартиру, где он жил. Девушка-студентка стабильно платила по 15 тысяч рублей. Эти деньги очень были к месту Светличной, которая много путешествовала в то время с творческими встречами. Однако родственники вынудили звезду записать на них квартиру. Студентке пришлось съехать.