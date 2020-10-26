«Успеваем и работать, и отдыхать»: Валерия дразнит поклонников кадрами отпуска в Дубае

На днях на певицу с мужем, Иосифом Пригожиным, ополчились хейтеры и Сергей Шнуров.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин продлили этой осенью себе лето, улетев на отдых в Арабские Эмираты. Звезды с удовольствием делятся с поклонниками новостями с Персидского залива.

«Полное ощущение, что добрая половина наших знакомых сейчас находится в Дубае —радуемся незапланированным встречам. Успеваем и работать, и отдыхать. Готовим для вас что-то очень интересное», — хвастается Валерия.

Но не все за них рады. Например, хейтеры обвиняют звезд в том, что они устроили пир во время чумы — количество заболевших коронавирусом растет, а певица с продюсером, которые пару месяцев назад жаловались на отсутствие доходов, позволили себе отдых в Дубае. Шнуров снова написал стихотворение и предположил, что муж с женой «отдыхают как бедняжки».

Кстати, Пригожин ответил на это Шнурову в ироничной манере. Продюсер поблагодарил музыканта за беспокойство и заботу.